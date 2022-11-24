ЗАО «Банк «Решение» устанавливает суточный лимит по карточкам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 декабря 2022 года устанавливается суточный лимит в размере 10 тыс. BYN по безналичным операциям c использованием банковских карточек, эмитированных в белорусских рублях, в МСС 4900 (оплата коммунальных и финансовых услуг) совершенным в системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный Банк».

Кроме того, с 7 декабря изменяется список стран, в которых установлен запрет на снятие наличных денежных средств со считыванием магнитной полосы в банкоматах.

Список включает следующие страны: Иран, КНДР, Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Мали, Марокко, Мозамбик, Мьямна, ОАЭ, Панама, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, Южный Судан, Ямайка.