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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК «РЕШЕНИЕ» УСТАНАВЛИВАЕТ СУТОЧНЫЙ ЛИМИТ ПО КАРТОЧКАМ
16:05 24.11.2022
ЗАО «Банк «Решение» устанавливает суточный лимит по карточкам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 7 декабря 2022 года устанавливается суточный лимит в размере 10 тыс. BYN по безналичным операциям c использованием банковских карточек, эмитированных в белорусских рублях, в МСС 4900 (оплата коммунальных и финансовых услуг) совершенным в системе дистанционного банковского обслуживания «Мобильный Банк».
Кроме того, с 7 декабря изменяется список стран, в которых установлен запрет на снятие наличных денежных средств со считыванием магнитной полосы в банкоматах.
Список включает следующие страны: Иран, КНДР, Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Демократическая Республика Конго, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Мали, Марокко, Мозамбик, Мьямна, ОАЭ, Панама, Сенегал, Сирия, Танзания, Турция, Уганда, Филиппины, Южный Судан, Ямайка.
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