БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПАРИТЕТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ОТПРАВКУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ SWIFT В ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ

13:59 24.11.2022 ОАО «Паритетбанк» с 24 ноября 2022 года временно приостановило отправку международных денежных переводов SWIFT в евро (EUR) для физических лиц. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получение платежей SWIFT в евро и иных валютах, а также отправка международных платежей в валютах кроме евро и долларах США осуществляется в прежнем режиме.