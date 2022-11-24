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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПАРИТЕТБАНК ПРИОСТАНОВИЛ ОТПРАВКУ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ SWIFT В ЕВРО ДЛЯ ФИЗЛИЦ
13:59 24.11.2022
ОАО «Паритетбанк» с 24 ноября 2022 года временно приостановило отправку международных денежных переводов SWIFT в евро (EUR) для физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, получение платежей SWIFT в евро и иных валютах, а также отправка международных платежей в валютах кроме евро и долларах США осуществляется в прежнем режиме.
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