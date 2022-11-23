ОАО «СтатусБанк» предложило кредит для покупок во время «черной пятницы» и грядущих предновогодних распродаж.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит «Ваши деньги комфорт» доступны по ставке 16% годовых после 15-минутного оформления.

В банке собираются активно выдавать кредиты в сезон шопинга, который длится с конца ноября до конца года. Как правило, он стартует с «черной пятницы», которая проводится в мире в последнюю пятницу ноября, и завершается предновогодними распродажами.

Кредит «Ваши деньги комфорт» можно получить по довольно низкой ставке – 16% годовых. Его можно потратить на шопинг или другие цели. Деньги перечисляют на Статускарту с манибэком до 10%, которую оформят бесплатно. Наличные можно снять в банкомате партнеров без комиссии.

«Для белорусов начинается сезон шопинга, и мы хотим помочь тем, кто нуждается в деньгах прямо сейчас. У нас можно взять до 10 тысяч рублей на личные нужды и совершить покупки в период, когда торговые сети стараются снижать цены. Кредит также будет актуален накануне рождественских и новогодних праздников. Фокус сделан на низкой ставке, быстром оформлении и простых условиях», – отмечают в СтатусБанке.

Кредит выдается на срок до 3 лет, но погасить его можно и досрочно без комиссий и ограничений. Для оформления не требуются справка о доходах, залог или поручители.

СтатусБанк создан в 2002 году, а на нынешнее название перешел в 2017 году. Развивается как универсальный банк, занимаясь обслуживанием физических и юридических лиц. Офисы открыты в Минске, Гомеле, Гродно и Жодино. Банк активен в сфере кредитования населения, рассчетно-кассовом обслуживании и финансировании бизнеса. Выпускаемая им Статускарта позволяет экономить до 10% на каждой покупке.