ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
24.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ВНОВЬ СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ И ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ


10:33 24.11.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 24 ноября 2022 года снижает процентные ставки по новым кредитам для физических лиц на потребительские нужды и на финансирование недвижимости.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках специального предложения к 100-летнему юбилею банка процентная ставка по потребительскому кредиту сроком до 5 лет в течение грейс-периода (100 дней) снижена до 10% годовых, по окончании грейс-периода составит 18% (при подаче заявки на кредит через каналы ДБО – 17,5%). Данное предложение действует по 10 января 2023 года включительно.

Для участников Клуба «Бархат» ставка по новым кредитам «Время жить» сроком до 3 лет в 1-й год пользования снижена до 16,5% годовых, в последующие годы – до 17%.

Процентная ставка по новым потребительским кредитам сроком до 3 лет с возобновляемой кредитной линией снижена до 17,5% годовых, а при подаче заявки через каналы ДБО – до 17%.

По новым кредитам на обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования актуальная ставка составляет 16,5%.

Овердрафт со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев можно оформить со ставкой 17,5% годовых.

Кредиты на финансирование недвижимости также выдаются на более привлекательных условиях.

Оформить кредит на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, в том числе в рамках продуктов «Ипотека Экспресс», приобретение незавершенного законсервированного капитального строения и кредит «Стройдом» можно под ставку 18% годовых.

В рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с застройщиками негосударственной формы собственности в первый год ставка по кредиту теперь составит от 10% годовых, с 13-го месяца —18% годовых.

В рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с госзастройщиками в первый год ставка составит от 8,5% годовых, с 13-го месяца — 17,5% годовых.

По кредиту на строительство жилья для граждан, заключивших договоры с госзастройщиками, а также по кредиту «Время строить» ставка составит 17,5% годовых.

С 24 ноября участницы Клуба «Леди» вновь могут воспользоваться специальным кредитным продуктом сроком до 3 лет с возможностью ежегодного снижения процентов. Актуальная ставка составляет 17% годовых (при подаче заявки через каналы ДБО – 16,5% годовых).

Кроме того, возобновляется выдача кредитов на приобретение новых автомобилей. Кредит оформляется на срок до 7 лет с отсрочкой платежа по основному долгу на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту составит 18% годовых, в течение первых 180 календарных дней она фиксированная, по истечении указанного срока – переменная.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 24.11.2022
валюта курс
EUR 2.4695
USD 2.4175
RUB 3.9924
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4695 -0.0002
USD 2.4175 -0.0025
RUB 3.9924 +0.0082
все курсы архив

Курсы в банках
на 24.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4750 2.4840
USD 2.4150 2.4230
RUB 3.0000 3.9900
подробнее

Конвертация в банках
на 24.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0240 1.0350
EUR/RUB 62.6200 78.0000
USD/RUB 60.6000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте