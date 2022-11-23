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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ВНОВЬ СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО КРЕДИТАМ И ВОЗОБНОВЛЯЕТ АВТОКРЕДИТОВАНИЕ
10:33 24.11.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 24 ноября 2022 года снижает процентные ставки по новым кредитам для физических лиц на потребительские нужды и на финансирование недвижимости.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в рамках специального предложения к 100-летнему юбилею банка процентная ставка по потребительскому кредиту сроком до 5 лет в течение грейс-периода (100 дней) снижена до 10% годовых, по окончании грейс-периода составит 18% (при подаче заявки на кредит через каналы ДБО – 17,5%). Данное предложение действует по 10 января 2023 года включительно.
Для участников Клуба «Бархат» ставка по новым кредитам «Время жить» сроком до 3 лет в 1-й год пользования снижена до 16,5% годовых, в последующие годы – до 17%.
Процентная ставка по новым потребительским кредитам сроком до 3 лет с возобновляемой кредитной линией снижена до 17,5% годовых, а при подаче заявки через каналы ДБО – до 17%.
По новым кредитам на обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования актуальная ставка составляет 16,5%.
Овердрафт со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев можно оформить со ставкой 17,5% годовых.
Кредиты на финансирование недвижимости также выдаются на более привлекательных условиях.
Оформить кредит на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений, в том числе в рамках продуктов «Ипотека Экспресс», приобретение незавершенного законсервированного капитального строения и кредит «Стройдом» можно под ставку 18% годовых.
В рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с застройщиками негосударственной формы собственности в первый год ставка по кредиту теперь составит от 10% годовых, с 13-го месяца —18% годовых.
В рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с госзастройщиками в первый год ставка составит от 8,5% годовых, с 13-го месяца — 17,5% годовых.
По кредиту на строительство жилья для граждан, заключивших договоры с госзастройщиками, а также по кредиту «Время строить» ставка составит 17,5% годовых.
С 24 ноября участницы Клуба «Леди» вновь могут воспользоваться специальным кредитным продуктом сроком до 3 лет с возможностью ежегодного снижения процентов. Актуальная ставка составляет 17% годовых (при подаче заявки через каналы ДБО – 16,5% годовых).
Кроме того, возобновляется выдача кредитов на приобретение новых автомобилей. Кредит оформляется на срок до 7 лет с отсрочкой платежа по основному долгу на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту составит 18% годовых, в течение первых 180 календарных дней она фиксированная, по истечении указанного срока – переменная.
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