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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАВКИ ПО РЯДУ ВКЛАДОВ В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ
17:55 23.11.2022
ОАО «Белорусский народный банк» с 23 ноября 2022 года меняет ставки по некоторым вкладам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся как отзывных, так и безотзывных срочных вкладов.
В частности, ставки по срочным безотзывным вкладам в BYN на 32 дня составят 4%, на 3 месяца - 8%, на 6 месяцев - 11%.
Ставки по срочным отзывным вкладам в BYN на 32 дня составят 3%, на 3 месяца - 4%, на 12 месяцев - 11%.
По срочным е безотзывным вкладам в EUR на 6 месяцев ставки составят 2%, на 12 месяцев - 3,5%, на 24 и 36 месяцев - 4%
Ставки по срочным отзывным вкладам в EUR на 6 месяцев - 1%.
Новые ставки актуальны для тех вкладов, которые клиенты БНБ-Банка откроют с 23 ноября. Для депозитов, открытых ранее, сохраняются ставки, актуальные на день их открытия.
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