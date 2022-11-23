ОАО «Белорусский народный банк» с 23 ноября 2022 года меняет ставки по некоторым вкладам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, изменения коснутся как отзывных, так и безотзывных срочных вкладов.

В частности, ставки по срочным безотзывным вкладам в BYN на 32 дня составят 4%, на 3 месяца - 8%, на 6 месяцев - 11%.

Ставки по срочным отзывным вкладам в BYN на 32 дня составят 3%, на 3 месяца - 4%, на 12 месяцев - 11%.

По срочным е безотзывным вкладам в EUR на 6 месяцев ставки составят 2%, на 12 месяцев - 3,5%, на 24 и 36 месяцев - 4%

Ставки по срочным отзывным вкладам в EUR на 6 месяцев - 1%.

Новые ставки актуальны для тех вкладов, которые клиенты БНБ-Банка откроют с 23 ноября. Для депозитов, открытых ранее, сохраняются ставки, актуальные на день их открытия.