В линейке онлайн-кредитов ОАО «Банк БелВЭБ» для физических лиц появился новый продукт – потребительский кредит «Хуткi анлайн», который можно оформить за несколько минут на официальном сайте банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, договор заключается на срок до 2 лет без поручителей и справки о доходах. Максимальная сумма кредита – 5000 рублей с возможностью досрочного погашения в мобильном приложении UP.

В целях обеспечения дополнительной безопасности финансовых операций и минимизации рисков для клиентов кредит «Хуткi анлайн» оформляется со 100%-й биометрической идентификацией.