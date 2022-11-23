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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ЗАПУСКАЕТ ОНЛАЙН-КРЕДИТОВАНИЕ И УСИЛИВАЕТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
17:20 23.11.2022
В линейке онлайн-кредитов ОАО «Банк БелВЭБ» для физических лиц появился новый продукт – потребительский кредит «Хуткi анлайн», который можно оформить за несколько минут на официальном сайте банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, договор заключается на срок до 2 лет без поручителей и справки о доходах. Максимальная сумма кредита – 5000 рублей с возможностью досрочного погашения в мобильном приложении UP.
В целях обеспечения дополнительной безопасности финансовых операций и минимизации рисков для клиентов кредит «Хуткi анлайн» оформляется со 100%-й биометрической идентификацией.
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