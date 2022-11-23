Бизнес и ИП теперь могут воспользоваться простым и удобным вариантом приема платежей — торговым эквайрингом с использованием программного обеспечения от Беларусбанка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, технология позволяет принимать платежи бесконтактно с помощью мобильного приложения, установленного на Android-мобильное устройство (телефон/планшет) с модулем NFC.

Сервис в первую очередь подойдет для МСБ: курьерских служб, пунктов выдачи заказов, минимаркетов, интернет-магазинов с доставкой, мастеров, работающих на дому, таксистов, представителей уличной торговли и рынков.

Удобен он и для покупателей, поскольку позволяет совершить оплату любым гаджетом (смартфоном, смарт-часами, браслетом) или платежной карточкой.

Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заключить договор эквайринга с банком и установить приложение одного из партнеров-разработчиков.

С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.