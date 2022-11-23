|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|23.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ УДОБНЫЙ ВАРИАНТ ТОРГОВОГО ЭКВАЙРИНГА
15:48 23.11.2022
Бизнес и ИП теперь могут воспользоваться простым и удобным вариантом приема платежей — торговым эквайрингом с использованием программного обеспечения от Беларусбанка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, технология позволяет принимать платежи бесконтактно с помощью мобильного приложения, установленного на Android-мобильное устройство (телефон/планшет) с модулем NFC.
Сервис в первую очередь подойдет для МСБ: курьерских служб, пунктов выдачи заказов, минимаркетов, интернет-магазинов с доставкой, мастеров, работающих на дому, таксистов, представителей уличной торговли и рынков.
Удобен он и для покупателей, поскольку позволяет совершить оплату любым гаджетом (смартфоном, смарт-часами, браслетом) или платежной карточкой.
Чтобы воспользоваться услугой, необходимо заключить договор эквайринга с банком и установить приложение одного из партнеров-разработчиков.
С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 23.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 23.11.2022
Курсы в банках
на 23.11.2022
Конвертация в банках
на 23.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте