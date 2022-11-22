БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

С 1 ДЕКАБРЯ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТАРИФОВ

11:38 23.11.2022 С 1 декабря вносятся изменения в сборник тарифов ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 декабря снижается тариф до 3,5% от суммы (минимальная сумма – 15 белорусских рублей) для частных лиц (нерезидентов) за зачисление денежных средств на счета ВТБ (Беларусь) в рамках карточного продукта MORE, поступающих со счетов в банках-нерезидентах.