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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
С 1 ДЕКАБРЯ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В СБОРНИК ТАРИФОВ
11:38 23.11.2022
С 1 декабря вносятся изменения в сборник тарифов ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 декабря снижается тариф до 3,5% от суммы (минимальная сумма – 15 белорусских рублей) для частных лиц (нерезидентов) за зачисление денежных средств на счета ВТБ (Беларусь) в рамках карточного продукта MORE, поступающих со счетов в банках-нерезидентах.
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