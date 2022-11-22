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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ЦЕПТЕР БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ ДЛЯ БИЗНЕСА
10:36 23.11.2022
ЗАО «Цептер Банк» предлагает небольшой оперативный кредит для бизнеса «ЦЕПТЕР ДОВЕРИЕ» на сумму до 20 тыс. белорусских рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит предлагается под 16% годовых в белорусских рублях только под поручительство собственника или директора – фактически под честное слово бизнесмена. Кредит оформляется не более чем за три дня, а возможно и раньше. Срок кредита - 1 год.
Кредит предоставляется для любых целей: банк не будет проверять, куда и на что тратятся эти средства.
При этом банк не требует перевода денежных потоков из других банков, единственное условие – открытие текущего счета в Цептер Банке. Поскольку выдача кредита строится на взаимном доверии, то клиент сам определяет в анкете, какую сумму средств он может или хочет заводить на счет в Цептер Банк.
Если история обслуживания этого кредита будет положительной, то Цептер Банк сможет в будущем расширить и суммы кредитования, и предложить другие выгодные условия кредитования клиенту.
Кредит рассчитан как на уже действующих клиентов банка, так и на новых клиентов юридических лиц. Как на малый, так и на крупный бизнес. Кредит может быть погашен досрочно без всяких условий. Ставка составляет 16% в белорусских рублях на весь срок и не будет увеличиваться.
Срок погашения кредита - до 12 месяцев.
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