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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
К СЕРВИСУ БЕЛАРУСБАНКА ПО ВЫДАЧЕ НАЛИЧНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАМ КАРТ УЖЕ ПОДКЛЮЧИЛОСЬ БОЛЕЕ 4 ТЫС. ТОЧЕК ПРОДАЖ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ
09:52 23.11.2022
Более 4000 точек продаж ОАО «АСБ Беларусбанк» по всей Беларуси подключились к сервису по выдаче наличных владельцам карт.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, эту услугу Беларусбан предложил клиентам около 2,5 лет назад, и за это время было проведено более 100 тыс. операций по выдаче наличных на общую сумму 7,0 млн рублей.
Услуга предоставляет возможность снятия наличных в ОТС на территории всей республики.
Сумма наличных денежных средств в рамках одной операции не должна превышать 5 базовых величин (160 белорусских рублей). При этом Беларусбанк не берет комиссию за снятие наличных. За проведение операции может взиматься плата банком, выпустившим карточку.
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