Более 4000 точек продаж ОАО «АСБ Беларусбанк» по всей Беларуси подключились к сервису по выдаче наличных владельцам карт.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, эту услугу Беларусбан предложил клиентам около 2,5 лет назад, и за это время было проведено более 100 тыс. операций по выдаче наличных на общую сумму 7,0 млн рублей.

Услуга предоставляет возможность снятия наличных в ОТС на территории всей республики.

Сумма наличных денежных средств в рамках одной операции не должна превышать 5 базовых величин (160 белорусских рублей). При этом Беларусбанк не берет комиссию за снятие наличных. За проведение операции может взиматься плата банком, выпустившим карточку.