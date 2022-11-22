ОАО «Банк БелВЭБ» с 21 ноября 2022 года увеличило максимальную сумму рефинансирования кредитов физических лиц с 60 тыс. до 100 тыс. рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также для максимального удобства клиентов из способов обеспечения по кредиту исключено поручительство и залог. Теперь обеспечением по кредиту «Рефинансирование» выступают неустойка (штраф, пеня).

Процентная ставка по кредиту «Рефинансирование» – 18,84% годовых (по состоянию на 21 ноября 2022 года). Средства предоставляются на срок от 1 до 5 лет.

Кредит оформляется в любом сервисном офисе Банка БелВЭБ, при этом возможно заключение договора без справки о доходах.