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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ВТБ (БЕЛАРУСЬ) РАСШИРЯЕТ СЕТЬ ПАРТНЕРОВ КАРТЫ «ЧЕРЕПАХА»


11:56 22.11.2022

Сеть магазинов гаджетов и цифровой техники Xistore в Беларуси присоединилась к числу партнеров кредитной карты «Черепаха» ВТБ (Беларусь).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), пользователи карты банка могут приобрести любой товар продавца с рассрочкой до 8 месяцев.

Товары сети Xistore доступны держателям карты «Черепаха» ВТБ (Беларусь) на сайте продавца xistore.by или в любом из 10 магазинов в Минске, Бресте, Могилеве, Витебске, Гродно и Гомеле.

По карте «Черепаха» со ставкой 0,0001% годовых клиенты банка могут оплачивать товары и услуги в магазинах-партнерах, число которых сегодня превышает 6,5 тысяч по всей стране. При совершении транзакций вне партнерской сети ставка по карте составит 22%, если оформлена в отделении и 21,5% – онлайн. Лимит по карте составляет 5 тысяч белорусских рублей.

«Кредитные карточки ВТБ (Беларусь) являются востребованными у клиентов банка, как инструмент для совершения постоянных трат. Мы также сделали продукт, который позволяет делать крупные значимые покупки без комиссии и с комфортным сроком погашения в широкой партнерской сети. Сегодня это более 6,5 тысяч магазинов в республике, и мы постоянно наращиваем свое присутствие на этом рынке», – комментирует Лилия Петкевич, начальник управления развития розничного бизнеса ВТБ (Беларусь).

Оформить универсальную карту рассрочки «Черепаха» можно бесплатно во всех офисах ВТБ (Беларусь) или онлайн в мобильном и интернет-банке.
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