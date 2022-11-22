Национальный банк постановлением № 257 от 11 июля 2022 года изменил подходы к расчету величин операционного, рыночного и кредитного рисков для определения достаточности нормативного капитала банков, открытого акционерного общества «Банк развития Республики Беларусь» и небанковских кредитно-финансовых организаций (НКФО), а также к расчету ликвидности и иных показателей, характеризующих выполнение нормативов безопасного функционирования.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Нацбанка, изменения разработаны в рамках дальнейшего совершенствования пруденциальных требований, устанавливаемых в отношении банков, а также в целях внедрения лучшей международной практики, применяемой в том числе странами – участницами ЕАЭС.

В соответствии с постановлением предусматривается отмена ежеквартальной индексации значений минимального размера нормативного капитала и переход к их фиксированным значениям: для банков – 60,0 млн белорусских рублей, небанковских кредитно-финансовых организаций – 0,7, 3,6 и 7,3 млн белорусских рублей в зависимости от допустимых сочетаний осуществляемых ими банковских операций.

С 1 января 2023 г. для банков и небанковских кредитно-финансовых организаций предусмотрены изменения в составе нормативов ограничения валютного риска. Кроме того, для ограничения рисков, связанных с привлечением доверительным управляющим средств вверителей, устанавливается дополнительный норматив суммарной величины привлеченных средств вверителей в размере 25% от нормативного капитала.

С 1 декабря 2023 г. предусмотрена отмена базового индикативного и внедрение обновленного стандартизированного подхода к расчету рисков, основанного на определении бизнес-индикатора и мультипликатора потерь от операционных инцидентов.

Вступление в силу иных норм постановления правления предусмотрено с 1 января 2023 г.

Ожидается, что изменение требований Национального банка в сфере банковского надзора «будет способствовать повышению качества и прозрачности управления банковскими рисками и надзора за ними, а также совершенствованию систем управления рисками в банках».