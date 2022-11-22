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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ТК БАНК» СОСТОИТСЯ 30 НОЯБРЯ
09:43 22.11.2022
30 ноября 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется избрать члена Совета директоров ЗАО «ТК Банк».
Кроме того, акционеры внесут изменения и дополнения в Устав ЗАО «ТК Банк».
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