БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ЗАО «ТК БАНК» СОСТОИТСЯ 30 НОЯБРЯ

09:43 22.11.2022 30 ноября 2022 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «ТК Банк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, на собрании планируется избрать члена Совета директоров ЗАО «ТК Банк». Кроме того, акционеры внесут изменения и дополнения в Устав ЗАО «ТК Банк».