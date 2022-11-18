БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

КРЕДИТЫ НА АВТОМОБИЛИ GEELY ОТ 5% ГОДОВЫХ ПРЕДЛАГАЮТ В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ

15:08 18.11.2022 ОАО «Белагропромбанк» предлагает физическим лицам воспользоваться кредитом на приобретение автомобилей Geely моделей Atlas Pro, Coolray, Tugella сроком до 10 лет. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, минимальная сумма кредита составляет 1 тыс. белорусских рублей. Кредиты предлагаются от 5% годовых. С более подробной информацией об условиях и порядке предоставления кредитов можно ознакомиться здесь.