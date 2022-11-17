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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ СТАВКИ ПО СРОЧНЫМ ВКЛАДАМ
11:54 18.11.2022
ОАО «Белагропромбанк» с 18 ноября 2022 года изменяет размер процентных ставок для вновь заключаемых договоров по срочным вкладам (депозитам) в белорусских рублях, долларах США, евро и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, размер процентов по вкладам (депозитам) в зависимости от условий и срока размещения денежных средств будет составлять: в белорусских рублях - до 16,40% годовых; в долларах США - до 4,00% годовых; в евро - до 3,10% годовых; в российских рублях - до 9,10% годовых.
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