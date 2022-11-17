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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТА «ЯРКАЯ КРЕДИТКА»
10:46 18.11.2022
ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 декабря 2022 года вносит изменение в общие условия предоставления овердрафтного кредита по программе «Яркая кредитка».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предусмотрено, что банк не расторгает кредитный договор в следующих случаях:
не подтверждено получение дебетовой карточки с использованием специальной функции услуги «Интернет-Банк» (если способом доставки дебетовой карточки, согласно указанию кредитополучателя, в заявлении на открытие текущего банковского счета с оформлением к нему платежной карточки является доставка РУП «Белпочта»);
не получена дебетовая карточка в структурном подразделении банка, осуществляющем обслуживание физических лиц.
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