БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОВЕРДРАФТНОГО КРЕДИТА «ЯРКАЯ КРЕДИТКА»

10:46 18.11.2022 ОАО «Банк БелВЭБ» с 1 декабря 2022 года вносит изменение в общие условия предоставления овердрафтного кредита по программе «Яркая кредитка». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, предусмотрено, что банк не расторгает кредитный договор в следующих случаях: не подтверждено получение дебетовой карточки с использованием специальной функции услуги «Интернет-Банк» (если способом доставки дебетовой карточки, согласно указанию кредитополучателя, в заявлении на открытие текущего банковского счета с оформлением к нему платежной карточки является доставка РУП «Белпочта»); не получена дебетовая карточка в структурном подразделении банка, осуществляющем обслуживание физических лиц.