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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ESG-ПРОДУКТЫ И ПРОЕКТЫ ПРЕДСТАВИЛ БЕЛИНВЕСТБАНК НА КОНФЕРЕНЦИИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ


18:16 17.11.2022

Продукты и проекты, «окрашенные в зеленый», представил Белинвестбанк участникам международной научно-практической конференции «Архитектура финансов: устойчивое развитие и ответственное финансирование в эпоху глобальных изменений», которая проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 17 ноября 2022 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в ходе панельных и свободных научно-практических дискуссий, а также круглых столов участники обсудили готовность финансовых систем к устойчивому развитию в эпоху глобальных изменений.

В рамках панели «Финансы устойчивого развития (ESG-финансы)» особое внимание эксперты уделили актуальным трендам в данной сфере. Обсудили законодательство, стандарты и практику в области экологического, социального и корпоративного управления, вызовы и угрозы для бизнеса, связанные с ESG-трансформацией. Участники отмечали, что при всех внешних ограничениях повестка устойчивого развития продолжает набирать силу, при этом она становится более собранной, предметной и конкретной, как на уровне отдельных компаний, так и государства.

«Зеленое» финансирование – один из основных элементов ESG-банкинга. Оно является инструментом наиболее существенного влияния на устойчивое развитее не только самих банков, но и их клиентов. Белинвестбанк с 2018 года осуществляет финансирование проектов, внедрение которых способствует благоприятному влиянию на климат. Общая сумма финансирования «зеленых проектов» превысила 70 млн евро. За это время в Первом ЭкоЛогичном действовал Комплекс продуктов, предоставляющих возможности финансирования «зеленых» проектов. Сегодня компаниям, решившим развивать «зеленый» бизнес, доступны два продукта.

Финансирование экологичных проектов клиентов микро-, малого, среднего, крупного и крупнейшего бизнеса с участием Белгосстраха. В рамках данного продукта компании крупного и крупнейшего бизнеса могут получить до 20 000 000 BYN. Микро-, малого и среднего бизнеса – до 7 000 000 BYN. Средства предоставляются до 60 месяцев включительно. Главное требование к финансируемым проектам – они должны способствовать благоприятному влиянию на климат. Особенность данного продукта в специальных условиях страхования имущества с предоставлением скидок.

Второй доступный сегодня бизнесу продукт – финансирование за счет ресурсов Банка Развития. Компании, реализующие «зеленые» проекты, могут получить в рамках данного продукта до 5 000 000 BYN под выгодную процентную ставку.

За более чем десятилетний период работы конференция «Архитектура финансов» зарекомендовала себя как площадка эффективного взаимодействия научного и профессионального сообщества, обмена опытом, разработки новых тактических и стратегических решений. Ее организатором выступает Санкт-Петербургский Государственный Экономический Университет (СПбГЭУ) совместно с партнерами.
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