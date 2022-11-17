|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК И MYFIN ЗАПУСТИЛИ НОВЫЙ СЕРВИС ПО ВЫГОДНОМУ ОБМЕНУ ВАЛЮТ
17:57 17.11.2022
МТБанк и Myfin запустили новый сервис по выгодному обмену валют.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый высокотехнологичный сервис, разработанный на базе онлайн-обменника Nembo от МТБанка 10 ноября запущен на портале Myfin.by. Зафиксировать выгодный курс, обменивать валюту онлайн или офлайн в отделениях МТБанка в удобное время теперь могут клиенты любых банков.
Через новый партнерский сервис на Myfin.by клиентам доступны разные валюты: американский доллар, евро, белорусский и российский рубли. Для того, чтобы начать использовать онлайн-обменник Nembo МТБанка, достаточно пройти быструю регистрацию по номеру телефона.
Выгодный курс доступен всем белорусам, независимо от того, клиентом какого банка они являются.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.11.2022
Курсы в банках
на 17.11.2022
Конвертация в банках
на 17.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте