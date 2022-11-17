МТБанк и Myfin запустили новый сервис по выгодному обмену валют.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый высокотехнологичный сервис, разработанный на базе онлайн-обменника Nembo от МТБанка 10 ноября запущен на портале Myfin.by. Зафиксировать выгодный курс, обменивать валюту онлайн или офлайн в отделениях МТБанка в удобное время теперь могут клиенты любых банков.

Через новый партнерский сервис на Myfin.by клиентам доступны разные валюты: американский доллар, евро, белорусский и российский рубли. Для того, чтобы начать использовать онлайн-обменник Nembo МТБанка, достаточно пройти быструю регистрацию по номеру телефона.

Выгодный курс доступен всем белорусам, независимо от того, клиентом какого банка они являются.