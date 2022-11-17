ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет формы заявлений на открытие счета юридическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, соответствующие корректировки в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты) вступают в силу с 22 ноября 2022 года.

Так, исключены поля с размером процентной ставки, начисляемой за пользование денежными средствами, находящимися на счете.