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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ФОРМЫ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ОТКРЫТИЕ СЧЕТА ЮРЛИЦАМ


17:25 17.11.2022

ОАО «Банк БелВЭБ» изменяет формы заявлений на открытие счета юридическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, соответствующие корректировки в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты) вступают в силу с 22 ноября 2022 года.

Так, исключены поля с размером процентной ставки, начисляемой за пользование денежными средствами, находящимися на счете.
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