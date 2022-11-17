ОАО «Cбер Банк» запустило онлайн-автокредиты для частных клиентов, которые доступны в любое время в мобильном банке СберБанк Онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, дистанционно можно оформить кредит «Купи авто со Сбер Банком» до 25 тысяч рублей.

Таким образом теперь, чтобы взять взаймы, не нужно идти в банк. Для оформления кредита нужно оставить заявку в мобильном банке. Там же можно выбрать сумму и срок погашения займа. После одобрения останется предоставить договор купли-продажи автотранспортного средства в подразделение банка, подписать документы в онлайн-режиме – и средства будут зачислены на счет продавца. Автокредит «Купи авто со Сбер Банком» доступен круглосуточно, то есть подать заявку и увидеть одобренную сумму можно и ночью, и в выходные. При этом рассмотрение заявки происходит в кратчайшие сроки, в автоматизированном режиме.

Онлайн-автокредит «Купи авто со Сбер Банком» предоставляется на срок от года до 7 лет по ставке от 18% годовых (ставка рефинансирования, увеличенная на 6 п.п.). Максимальная сумма – 25 тысяч рублей.

Сбер Банк развивает формат кредитования без посещения офиса на фоне роста интереса населения к потребительскому онлайн-кредитованию, которое банк запустил в 2019 году. С тех пор доля кредитов, оформленных дистанционно, постоянно растет и сегодня составляет более 80% в портфеле потребительских кредитов банка. Среднее время принятия решения по онлайн-заявкам частных клиентов не превышает 10 минут.