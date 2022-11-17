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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНКОВСКИЕ КАРТОЧКИ В БЕЛАРУСИ МОГУТ РАБОТАТЬ СО СБОЯМИ В НОЧЬ НА 19 НОЯБРЯ
15:36 17.11.2022
ОАО «Банковский процессинговый центр» 19 ноября 2022 года будет проводить технологические работы на своем аппаратно-программном комплексе.
«В промежуток времени с 02:00 до 06:00 возможны кратковременные перерывы в обслуживании держателей карточек банков, пользующихся услугами центра, а также в сети организаций торговли (сервиса), пунктов выдачи наличных, устройств самообслуживания, банкоматов, обслуживаемых банками, подключенными к аппаратно-программному комплексу БПЦ», - говорится в сообщении.
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