БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ

09:53 17.11.2022 ОАО «СтатусБанк» с 17 ноября 2022 изменяет размеры процентов по вкладам «Статус – удобный!» и «Статус – надежный!». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладу "Статус - надежный" в долларах США при сроке размещения 735 дней ставка составит 3,5% годовых, в евро - 3% годовых. По вкладу «Статус - удобный» ставки зависят от срока размещения.