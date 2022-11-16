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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ИЗМЕНЯЕТ СТАВКИ ПО ДВУМ ВКЛАДАМ
09:53 17.11.2022
ОАО «СтатусБанк» с 17 ноября 2022 изменяет размеры процентов по вкладам «Статус – удобный!» и «Статус – надежный!».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вкладу "Статус - надежный" в долларах США при сроке размещения 735 дней ставка составит 3,5% годовых, в евро - 3% годовых.
По вкладу «Статус - удобный» ставки зависят от срока размещения.
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