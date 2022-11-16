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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ОТМЕЧАЮТ ВОСТРЕБОВАННОСТЬ КРЕДИТА «СТАБИЛИЗАЦИОННЫЙ»
17:41 16.11.2022
Партнерский кредит «Стабилизационный» востребован субъектами малого и среднего бизнеса, осуществляющими деятельность в сфере мебельного производства, производства одежды, пластмассовых изделий, бумаги и картона, а также в сфере сельского хозяйства.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», кредитный продукт «Стабилизационный» с целью оказания финансовой поддержки «экспортоориентированным» и «импортозамещающим» субъектам малого и среднего предпринимательства реализуется уже на протяжении 5 месяцев.
Получателями кредитного продукта могут стать индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации, субъекты среднего предпринимательства, относящиеся к «экспортоориентированным» и/или «импортозамещающим». Кредит «Стабилизационный» выдается за счет ресурсов Банка развития.
Валюта финансирования - белорусские рубли. Цель финансирования - текущая и инвестиционная деятельность. Процентная ставка составляет 7,5 % годовых.
Максимальная сумма финансирования - 5,0 млн белорусских рублей.
Срок кредитования за счет данных ресурсов составляет до 5 лет.
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