Партнерский кредит «Стабилизационный» востребован субъектами малого и среднего бизнеса, осуществляющими деятельность в сфере мебельного производства, производства одежды, пластмассовых изделий, бумаги и картона, а также в сфере сельского хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «АСБ Беларусбанк», кредитный продукт «Стабилизационный» с целью оказания финансовой поддержки «экспортоориентированным» и «импортозамещающим» субъектам малого и среднего предпринимательства реализуется уже на протяжении 5 месяцев.

Получателями кредитного продукта могут стать индивидуальные предприниматели, микроорганизации, малые организации, субъекты среднего предпринимательства, относящиеся к «экспортоориентированным» и/или «импортозамещающим». Кредит «Стабилизационный» выдается за счет ресурсов Банка развития.

Валюта финансирования - белорусские рубли. Цель финансирования - текущая и инвестиционная деятельность. Процентная ставка составляет 7,5 % годовых.

Максимальная сумма финансирования - 5,0 млн белорусских рублей.

Срок кредитования за счет данных ресурсов составляет до 5 лет.