Физические лица могут открывать в ОАО «Белорусский народный банк» счета в китайских юанях, пополнять их или снимать наличные со счета, обменивать валюту дистанционно в imbanking либо продавать наличные юани банку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, открываются и обслуживаются такие счета совершенно бесплатно.

Оформить счет можно одним из способов: в приложении imbanking через раздел «Продукты» → «Счета» → «Новый счет»; при личном посещении офиса БНБ-Банка с паспортом.