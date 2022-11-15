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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СЧЕТ В КИТАЙСКИХ ЮАНЯХ МОЖНО ОТКРЫТЬ В БНБ-БАНКЕ
13:07 16.11.2022
Физические лица могут открывать в ОАО «Белорусский народный банк» счета в китайских юанях, пополнять их или снимать наличные со счета, обменивать валюту дистанционно в imbanking либо продавать наличные юани банку.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, открываются и обслуживаются такие счета совершенно бесплатно.
Оформить счет можно одним из способов: в приложении imbanking через раздел «Продукты» → «Счета» → «Новый счет»; при личном посещении офиса БНБ-Банка с паспортом.
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