ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.11.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ


11:55 16.11.2022

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 16 ноября 2022 года повышает ставки по вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вновь открываемым срочным вкладам в белорусских рублях установлены следующие процентные ставки:

«Урожайный Безотзывный» - 16% годовых (ставка кредита овернайт Национального банка (СКО НБ) плюс 3%);

«Классик Безотзывный на 1 год» с фиксированной процентной ставкой – 15,9% годовых;

«Успешный Безотзывный»:

в течение первых шести месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,1% годовых;

со дня, следующего за днем истечения первых шести месяцев хранения вклада – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,1% годовых (СКО НБ плюс 3,1% годовых);

«Дамский к@приз» (безотзывный):

на срок 13 месяцев – 16,2% годовых (СКО НБ плюс 3,2%);

на срок 24 месяца – в течение первых шести месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,3% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых шести месяцев хранения вклада — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,3% годовых (СКО НБ плюс 3,3%);

«Классик Безотзывный свыше года»:

на срок 18 месяцев – 16,1% годовых (СКО НБ плюс 3,1%);

на срок 24 месяца – 16,2% годовых (СКО НБ плюс 3,2%).

«Детский» безотзывный:

на срок 3 года – 16,3% годовых (СКО НБ плюс 3,3%);

на срок 4 года – 16,3% годовых (СКО НБРБ плюс 3,3%);

на срок 5 лет – 16,3% годовых (СКО НБРБ плюс 3,3%);

«Беларусбанк- онл@йн» (безотзывный):

на срок 12 месяцев – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,1% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,1% годовых (СКО НБ плюс 3,1%);

на срок 12 месяцев (в рамках Клуба «Карт-бланш») – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,15% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,15% годовых (СКО НБ плюс 3,15%);

на срок 18 месяцев – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,2% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,2% годовых (СКО НБ плюс 3,2%);

на срок 18 месяцев (в рамках Клуба «Бархат») – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,25% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев - исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,25% годовых (СКО НБ плюс 3,25%);

на срок 24 месяца – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,3% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,3% годовых (СКО НБ плюс 3,3%);

на срок 36 месяцев – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,3% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,3% годовых (СКО НБ плюс 3,3%).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 16.11.2022
валюта курс
EUR 2.4717
USD 2.4172
RUB 4.0040
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.11.2022
валюта курс +/-
EUR 2.4717 -0.0023
USD 2.4172 -0.0069
RUB 4.0040 -0.003
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.4700 2.4800
USD 2.4140 2.4270
RUB 3.1000 4.0000
подробнее

Конвертация в банках
на 16.11.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0210 1.0310
EUR/RUB 62.5000 78.0000
USD/RUB 60.5000 77.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте