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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК ПОВЫСИЛ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
11:55 16.11.2022
ОАО «АСБ Беларусбанк» с 16 ноября 2022 года повышает ставки по вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, по вновь открываемым срочным вкладам в белорусских рублях установлены следующие процентные ставки:
«Урожайный Безотзывный» - 16% годовых (ставка кредита овернайт Национального банка (СКО НБ) плюс 3%);
«Классик Безотзывный на 1 год» с фиксированной процентной ставкой – 15,9% годовых;
«Успешный Безотзывный»:
в течение первых шести месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,1% годовых;
со дня, следующего за днем истечения первых шести месяцев хранения вклада – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,1% годовых (СКО НБ плюс 3,1% годовых);
«Дамский к@приз» (безотзывный):
на срок 13 месяцев – 16,2% годовых (СКО НБ плюс 3,2%);
на срок 24 месяца – в течение первых шести месяцев хранения — исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,3% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых шести месяцев хранения вклада — исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,3% годовых (СКО НБ плюс 3,3%);
«Классик Безотзывный свыше года»:
на срок 18 месяцев – 16,1% годовых (СКО НБ плюс 3,1%);
на срок 24 месяца – 16,2% годовых (СКО НБ плюс 3,2%).
«Детский» безотзывный:
на срок 3 года – 16,3% годовых (СКО НБ плюс 3,3%);
на срок 4 года – 16,3% годовых (СКО НБРБ плюс 3,3%);
на срок 5 лет – 16,3% годовых (СКО НБРБ плюс 3,3%);
«Беларусбанк- онл@йн» (безотзывный):
на срок 12 месяцев – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,1% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,1% годовых (СКО НБ плюс 3,1%);
на срок 12 месяцев (в рамках Клуба «Карт-бланш») – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,15% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,15% годовых (СКО НБ плюс 3,15%);
на срок 18 месяцев – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,2% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,2% годовых (СКО НБ плюс 3,2%);
на срок 18 месяцев (в рамках Клуба «Бархат») – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,25% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев - исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,25% годовых (СКО НБ плюс 3,25%);
на срок 24 месяца – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,3% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,3% годовых (СКО НБ плюс 3,3%);
на срок 36 месяцев – в течение первых трех месяцев хранения – исходя из фиксированной процентной ставки в размере 16,3% годовых; со дня, следующего за днем истечения первых трех месяцев – исходя из переменной годовой процентной ставки в размере 16,3% годовых (СКО НБ плюс 3,3%).
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