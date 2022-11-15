БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОКУПКИ АВТОТРАНСПОРТА

10:55 16.11.2022 ОАО «Технобанк» изменило условия международных денежных переводов в целях покупки автотранспорта. «С 15 ноября 2022 года международные банковские переводы в долларах США (USD) с назначением, связанным с оплатой приобретения автотранспортных средств и иных сопутствующих этому услуг (перевозка, доставка автотранспортных средств и т.п.), осуществляются на сумму равную или превышающую $10 тыс. Указанные переводы на сумму менее $10 тыс. временно не осуществляются», - говорится в сообщении банка.