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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ИЗМЕНИЛ УСЛОВИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ В ЦЕЛЯХ ПОКУПКИ АВТОТРАНСПОРТА
10:55 16.11.2022
ОАО «Технобанк» изменило условия международных денежных переводов в целях покупки автотранспорта.
«С 15 ноября 2022 года международные банковские переводы в долларах США (USD) с назначением, связанным с оплатой приобретения автотранспортных средств и иных сопутствующих этому услуг (перевозка, доставка автотранспортных средств и т.п.), осуществляются на сумму равную или превышающую $10 тыс. Указанные переводы на сумму менее $10 тыс. временно не осуществляются», - говорится в сообщении банка.
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