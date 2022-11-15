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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СБЕР БАНК УПРОСТИЛ ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ АВТОКРЕДИТА


17:38 15.11.2022

ОАО «Сбер Банк» запустило онлайн-автокредиты для частных клиентов, которые доступны в любое время в мобильном банке СберБанк Онлайн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, дистанционно можно оформить кредит «Купи авто со Сбер Банком» до 25 тысяч рублей.

Таким образом, теперь, чтобы взять взаймы, не нужно идти в банк. Для оформления кредита нужно оставить заявку в мобильном банке. Там же можно выбрать сумму и срок погашения займа. После одобрения останется предоставить договор купли-продажи автотранспортного средства в подразделение банка, подписать документы в онлайн-режиме – и средства будут зачислены на счет продавца. Автокредит «Купи авто со Сбер Банком» доступен круглосуточно, то есть подать заявку и увидеть одобренную сумму можно и ночью, и в выходные. При этом рассмотрение заявки происходит в кратчайшие сроки, в автоматизированном режиме.

Онлайн-автокредит «Купи авто со Сбер Банком» предоставляется на срок от года до 7 лет по ставке от 18% годовых (ставка рефинансирования, увеличенная на 6 п.п.). Максимальная сумма – 25 тысяч рублей.
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