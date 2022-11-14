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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗЛИЦАМ НОВЫЙ КРЕДИТ «ПОЕХАЛИ! С JAC»
12:43 15.11.2022
ОАО Технобанк с 14 ноября 2022 года предлагает новый кредит «Поехали! С JAC».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предлагается физлицам на приобретение новых автомобилей марки JAC в автосалонах ООО ФелОет-сервис и ООО Автоцентр Аталант-М Боровая
С более подробной информацией о кредитном продукте можно ознакомиться здесь.
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