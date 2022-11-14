БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ ФИЗЛИЦАМ НОВЫЙ КРЕДИТ «ПОЕХАЛИ! С JAC»

12:43 15.11.2022 ОАО Технобанк с 14 ноября 2022 года предлагает новый кредит «Поехали! С JAC». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, кредит предлагается физлицам на приобретение новых автомобилей марки JAC в автосалонах ООО ФелОет-сервис и ООО Автоцентр Аталант-М Боровая С более подробной информацией о кредитном продукте можно ознакомиться здесь.