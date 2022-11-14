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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ ДЕТСКОЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FINTEAM
11:02 15.11.2022
ОАО «Белагропромбанк» запустило первое в Беларуси мобильное финансовое приложение FinTeam для детей от 6-ти до 18-ти лет.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с помощью этого финансового приложения подросток легко сможет освоить простые правила финансовой грамотности: научиться управлять собственной детской карточкой, самостоятельно оплачивать услуги и делать переводы на другие карточки, копить деньги в виртуальной копилке и даже получать денежные поощрения за выполнение заданий.
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