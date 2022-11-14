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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ «ДА КАЛЯДАЎ»
09:42 15.11.2022
ОАО «Технобанк» предлагает новый кредит «Да Калядаў».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить его можно с 14 ноября 2022 года по 13 января 2023 года сроком на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту - 15% годовых.
Максимальная сумма кредита - 5000 белорусских рублей
Срок рассмотрения заявки - от 1,5 часа.
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