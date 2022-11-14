БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ КРЕДИТ «ДА КАЛЯДАЎ»

09:42 15.11.2022 ОАО «Технобанк» предлагает новый кредит «Да Калядаў». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, оформить его можно с 14 ноября 2022 года по 13 января 2023 года сроком на 6 месяцев. Процентная ставка по кредиту - 15% годовых. Максимальная сумма кредита - 5000 белорусских рублей Срок рассмотрения заявки - от 1,5 часа.