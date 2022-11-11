ОАО «СтатусБанк» 10 ноября 2022 года открыло кассу № 2 ЦБУ №3 "Гомель" (ул. Ленина 45-53).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в кассе можно совершать приходно-расходные операции в белорусских рублях и иностранной валюте по банковским платежным карточкам; покупать наличную иностранную валюту за белорусские рубли.

В кассе также предусмотрена продажа наличной иностранной валюты за белорусские рубли и конверсия (обмен) одного вида иностранной валюты на другой вид иностранной валюты и т.д.