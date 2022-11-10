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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НАЦБАНК БЕЛАРУСИ ОПРЕДЕЛИЛ ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОКАЗАНИИ ПЛАТЕЖНЫХ УСЛУГ
17:00 11.11.2022
Постановлением правления Национального банка № 377 от 6 октября 2022 г. утверждена Инструкция о требованиях по защите информации и обеспечению кибербезопасности при оказании платежных услуг.
Как сообщает Национальный правовой портал, установленные требования распространяются на используемые при оказании платежных услуг и применяемые для обработки защищаемой информации: автоматизированные системы; информационные системы; программное обеспечение; средства вычислительной техники; телекоммуникационное оборудование.
Поставщики платежных услуг должны обеспечивать исполнение мер, направленных на реагирование на риск информационной безопасности при выполнении требований по защите информации и обеспечению кибербезопасности, путем: разработки, внедрения, обеспечения эффективного функционирования, своевременной верификации и актуализации процедур по обеспечению информационной безопасности; проведения непрерывного мониторинга инцидентов информационной безопасности.
Правовой акт принят в соответствии с законом Республики Беларусь от 19 апреля 2022 г. № 164-З «О платежных системах и платежных услугах».
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
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