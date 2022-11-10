БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК РАЗВИТИЯ И БИСИ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

09:49 11.11.2022 Председатель правления Банка развития Александр Егоров и директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, стороны будут сотрудничать в области оценки внешних и внутренних условий функционирования белорусской экономики и прогнозирования ее развития, изучения инвестиционного и экспортного потенциала страны, белорусского финансового рынка, состояния и тенденций взаимодействия бизнеса и власти, перспектив развития отечественного бизнеса, совершенствования государственной политики в отношении малого и среднего бизнеса на основе принципов взаимопонимания, взаимоуважения и диалога. Среди предусмотренных соглашением направлений сотрудничества – совместное проведение исследований, организация международных экономических и инвестиционных форумов, научно-практических, культурных мероприятий, реализация совместных проектов, обмен информацией и опытом.