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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ПУНКТ ОБМЕНА ВАЛЮТЫ
16:38 10.11.2022
ОАО «СтатусБанк» 11 ноября 2022 года открывает пункт обмена валют №4 в районе деревни Боровая (Минская обл., Минский район, Боровлянский с/с, 74/2). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.
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