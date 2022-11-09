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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СБЕР БАНК РАСШИРИЛ ЭКОСИСТЕМУ СЕРВИСОМ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ ЮРЛИЦ
10:48 10.11.2022
ОАО «Сбер Банк» предлагает бизнес-клиентам сервис правовой поддержки.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, юридические лица и индивидуальные предприниматели получили доступ к консультациям квалифицированных юристов, которые могут разъяснить особенности меняющегося законодательства и помочь в решении различных правовых вопросов. При этом клиенты банка могут рассчитывать на внушительную скидку.
Партнером выступила юридическая компания «СБ-Глобал», где собрана команда профессионалов с многолетним практическим опытом сопровождения правовых вопросов. Клиенты Сбера из числа юридических лиц теперь могут воспользоваться новым сервисом для получения юридических услуг, связанных с корпоративным, гражданским, хозяйственным, банковским, земельным, финансовым, административным правом, законодательством в сфере IT и т. д. На весь перечень услуг действует постоянная скидка в размере 20%. Для ее получения достаточно быть бизнес-клиентом Сбера.
Общаться с юристами СБ-Глобал клиенты Сбер Банка могут в любом удобном формате: по телефону, в переписке по электронной почте или при личной встрече. А вот заключить договор на оказание услуг можно даже онлайн. Все необходимые инструкции, чек-листы и документы для заполнения можно найти на сайте партнера.
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