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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ТЕХНОБАНК ОГРАНИЧИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ТРАНСПОРТА
09:48 10.11.2022
ОАО «Технобанк» ограничило международные денежные переводы для покупки транспорта.
«С 5 ноября 2022 года временно установлен запрет на международные переводы в долларах США на сумму менее $5000 для переводов с назначением, связанным с оплатой приобретения автотранспортных средств, а также оплатой сопутствующих услуг (перевозка, доставка автотранспортных средств)», - говорится в сообщении банка.
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