БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ТЕХНОБАНК ОГРАНИЧИЛ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫ ДЛЯ ПОКУПКИ ТРАНСПОРТА

09:48 10.11.2022 ОАО «Технобанк» ограничило международные денежные переводы для покупки транспорта. «С 5 ноября 2022 года временно установлен запрет на международные переводы в долларах США на сумму менее $5000 для переводов с назначением, связанным с оплатой приобретения автотранспортных средств, а также оплатой сопутствующих услуг (перевозка, доставка автотранспортных средств)», - говорится в сообщении банка.