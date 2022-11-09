ОАО «Белгазпромбанк» запускает с 10 ноября 2022 г. срочный безотзывный банковский вклад (депозит) в белорусских рублях для физических лиц – резидентов «На 24 месяца безотзывный – выгодный» под 16% годовых (ставка рефинансирования НБ РБ + 4 п. п. Размер процентов по вкладу изменяется одновременно с изменением ставки рефинансирования НБ РБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, одно физическое лицо может иметь в банке только один действующий вклад «На 24 месяца безотзывный – выгодный».

Разместить денежные средства в данный депозит можно с 10 ноября в офисах банка. Оформление вклада посредством дистанционного банковского обслуживания не осуществляется.