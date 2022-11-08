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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ОБНОВИЛСЯ МОБИЛЬНЫЙ БАНК «СБЕРБАНК ОНЛАЙН»
12:37 09.11.2022
Сбер Банк (Беларусь) обновил приложение «СберБанк Онлайн».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, релиз в версии 3.4.1. для пользователей операционной системы Android дает возможность оперативно проанализировать свои финансы в течение календарного года (расходы и доходы в разрезе совершаемых трат и поступающих средств помесячно в разрезе категорий) при использовании виджета «Анализ финансов», а также изменить цвет фона приложения.
Для использования новых возможностей «СберБанк Онлайн» необходимо обновить версию загрузочного файла по ссылке банка. В случае возникновения ошибки в процессе установки обновления, рекомендуется удалить старую версию, после чего повторить установку новой версии.
Банк обращает внимание, на необходимость проявлять бдительность и устанавливать приложения банка на Android-устройства только используя ссылку на официальном сайте.
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