Сбер Банк (Беларусь) обновил приложение «СберБанк Онлайн».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, релиз в версии 3.4.1. для пользователей операционной системы Android дает возможность оперативно проанализировать свои финансы в течение календарного года (расходы и доходы в разрезе совершаемых трат и поступающих средств помесячно в разрезе категорий) при использовании виджета «Анализ финансов», а также изменить цвет фона приложения.

Для использования новых возможностей «СберБанк Онлайн» необходимо обновить версию загрузочного файла по ссылке банка. В случае возникновения ошибки в процессе установки обновления, рекомендуется удалить старую версию, после чего повторить установку новой версии.

Банк обращает внимание, на необходимость проявлять бдительность и устанавливать приложения банка на Android-устройства только используя ссылку на официальном сайте.