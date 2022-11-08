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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) СНИЗИЛ ПЛАТУ ДЛЯ ЮРЛИЦ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ ВАЛЮТНОГО ДОГОВОРА НА ВЕБ-ПОРТАЛЕ НАЦБАНКА
10:44 09.11.2022
Банк ВТБ (Беларусь) с 8 ноября 2022 г. снизило до 15 BYN с учетом НДС размер плат за регистрацию валютного договора на веб-портале, размещенном на сайте Национального банка.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия действуют для юридических лиц – резидентов, осуществляющих внешнеторговую деятельность.
Плата за предоставление документов и иной информации об изменении, исполнении зарегистрированного валютного договора составит 5 BYN с учетом НДС за каждое действие.
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