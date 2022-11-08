Банк ВТБ (Беларусь) с 8 ноября 2022 г. снизило до 15 BYN с учетом НДС размер плат за регистрацию валютного договора на веб-портале, размещенном на сайте Национального банка.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, условия действуют для юридических лиц – резидентов, осуществляющих внешнеторговую деятельность.

Плата за предоставление документов и иной информации об изменении, исполнении зарегистрированного валютного договора составит 5 BYN с учетом НДС за каждое действие.