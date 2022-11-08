ОАО «АСБ Беларусбанк» в рамках акции к своему юбилею предлагает оформить кредиты на потребительские нужды по сниженной процентной ставке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, с 1 ноября 2022 года по 8 февраля 2023 года (включительно) можно оформить кредит на потребительские нужды сроком до 5 лет для приобретения товаров белорусского производства со ставкой в течение грейс-периода 0,1% годовых, после его завершения ставка составит 15% (при подаче заявки на кредит через каналы ДБО – 14,5% годовых).

С 1 ноября 2022 года по 10 января 2023 года ставка по кредиту на потребительские нужды сроком до 5 лет (включительно) в грейс-период (100 календарных дней) составит 17,34% годовых, далее —18,84% годовых (при подаче заявки через каналы ДБО – 18,34% годовых).