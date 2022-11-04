БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

13:04 08.11.2022 ЗАО «Альфа-Банк» дополнило линейку безотзывных депозитов в белорусских рубля. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банке, новый «Альфа Вклад» оформляется сроком на 18 месяцев по ставке 16% годовых. Минимальная сумма - 50 BYN, пополнение не предусмотрено, без пролонгации. Открыть депозит можно в любом отделении Альфа Банка.