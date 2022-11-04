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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА БАНК ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЙ ДЕПОЗИТ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
13:04 08.11.2022
ЗАО «Альфа-Банк» дополнило линейку безотзывных депозитов в белорусских рубля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банке, новый «Альфа Вклад» оформляется сроком на 18 месяцев по ставке 16% годовых. Минимальная сумма - 50 BYN, пополнение не предусмотрено, без пролонгации.
Открыть депозит можно в любом отделении Альфа Банка.
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