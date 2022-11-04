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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВКЛАДОВ
11:01 08.11.2022
МИНСК, 8 ноября /ЭКОПРЕСС/. ОАО «Белорусский народный банк» с 4 ноября 2022 года увеличило ставку для срочного отзывного вклада в белорусских рублях на 12 месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь она составляет 10% годовых.
Открыть такой срочный отзывный вклад можно даже без посещения банка – онлайн в приложении imbanking
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