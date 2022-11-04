БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БНБ-БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ДЛЯ НЕКОТОРЫХ ВКЛАДОВ

11:01 08.11.2022 МИНСК, 8 ноября /ЭКОПРЕСС/. ОАО «Белорусский народный банк» с 4 ноября 2022 года увеличило ставку для срочного отзывного вклада в белорусских рублях на 12 месяцев. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь она составляет 10% годовых. Открыть такой срочный отзывный вклад можно даже без посещения банка – онлайн в приложении imbanking