ОАО «Белинвестбанк» снизило ставки по кредитам для физических лиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, кредит «Личный выбор» сегодня доступен по ставке 12,9% годовых в течение первых 6 месяцев. По истечении этого периода ставка составит 17,9% годовых. Этот продукт один из самых популярных среди клиентов банка. Его условия допускают использование кредитных средств на разные цели, получить их можно любым удобным способом – на карточку, наличными или в оплату товаров или услуг. Помимо этого, выбрать можно и сроки кредитования – 2 или 3 года, либо 5 лет.

Еще более выгодным стал кредит «Удобный». В рамках данного продукта можно получить до 10 тыс. белорусских рублей под 17,9% годовых. Причем без справок и поручителей. Что касается мобильного платежного сервиса Оплати™, то есть возможность заключить договор по сниженной процентной ставке – 15,9% годовых.

Улучшены условия по кредиту «Профессиональный». Оформить его могут работники медучреждений и сотрудники медицинских ВУЗов под ставку 17% годовых. Кредит выдается на 5 лет, на протяжении этого периода возможно снижение процентной ставки.

Привлекательнее стала ставка и по продукту «Всегда под рукой». Это кредитная карточка, с помощью которой можно совершать любые покупки или снимать наличные. Причем, если использовать ее для безналичных трат, то в течение первых 20 дней будет действовать сниженная процентная ставка – 0,0001% годовых. По истечении этого периода проценты начнут начисляться по действующей ставке по кредиту. Ее размер зависит от количества дней, которые используется кредит: до 90 дней – 11,9% годовых; с 91 дня по 180 день – 13,9% годовых; от 181 дня – 17,9% годовых.

Кроме того, ставка по кредиту на товары отечественного производства снижена до 15,9% годовых. С его помощью можно приобретать белорусские товары. Для этого лишь потребуется предоставить договор или счет-фактуру на покупку.

Предлагаются также кредитные продукты образовательной ЭкоСистемы. Сегодня финансовую поддержку студенты и обучающиеся на платной основе дневной, вечерней и заочной форм обучения могут получить в рамках кредита «Хочу учиться» под 16,5% годовых. Ну а если не хватает на покупку, то «перехватить» необходимые средства можно за счет «Студенческого овердрафта». Процентная ставка по нему составляет 15,5% годовых.

Получить помощь Белинвестбанка в погашении потребительских кредитов, взятых в других банках, можно в рамках кредита «Трейд ин». Ставка – от 15,5% годовых. Ее размер зависит от срока кредитования. Более того, прокачать таким образом можно не один кредит, а одновременно несколько. А если позволит платежеспособность, то, в случае необходимости, взять дополнительную сумму.

Прокачать за счет продукта «Трейд ин» можно и кредиты на недвижимость. В этом случае процентная ставка составит 17,9% годовых.

Ставки на строительство или покупку недвижимости также стали ниже. Сегодня получить кредитную поддержку на реализацию мечты о собственном доме можно по ставке 17,9% годовых.

Снизили ставки и по овердрафтам. В Белинвестбанке овердрафт можно получить на зарплатную, личную и даже пенсионную карточки. Оформить краткосрочные овердрафты можно по ставке 14,5% годовых, долгосрочные – от 16,5% годовых.