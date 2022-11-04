|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ОТМЕНИЛ ЛИМИТЫ НА ВАЛЮТНО-ОБМЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО КАРТАМ
13:43 04.11.2022
ОАО «Белагропромбанк» отменило лимиты на валютно-обменные операции с использованием своих платежных карточек на территории Беларуси и за рубежом.
Как сообщается на сайте финучреждения, лимиты отменены с 1 ноября 2022 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 04.11.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 04.11.2022
Курсы в банках
на 04.11.2022
Конвертация в банках
на 04.11.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте