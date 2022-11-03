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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


РУКОВОДСТВО БЕЛАГРОПРОМБАНКА 10 НОЯБРЯ ПРОВЕДЕТ ПРЯМУЮ ТЕЛЕФОННУЮ ЛИНИЮ


16:59 03.11.2022

10 ноября 2022 года состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя правления ОАО "Белагропромбанк" Сергеем Чугаем.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, задать вопросы можно будет с 14:00 до 15:00 по номеру телефона (+375-17) 397-83-95.

Граждане и юридические лица могут обратиться по актуальным для них вопросам по следующей тематики:

развитие международного сотрудничества, организация работы с иностранными финансово-кредитными организациями, привлечение и сопровождение кредитов иностранных кредитно-финансовых организаций;

деятельность с ценными бумагами;

рекламное и информационное сопровождение деятельности банка; системный менеджмент в рамках предоставления банковских услуг в банке;

реализация централизованного процесса по рассмотрению обращений, поступающих в банк, и подготовки ответов на них;

оценка качества предоставления банковских услуг.
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