ОАО «АСБ Беларусбанк» в очередной раз снизил процентные ставки по кредитам для физлиц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, специальные кредитные продукты для приобретения товаров белорусских производителей, а также на финансирование строительства недвижимости с использованием материалов, изделий и конструкций отечественного производства стали еще более доступными.

Так, кредит на потребительские нужды сроком до 5 лет путем безналичного перечисления на счета третьих лиц для приобретения товаров белорусского производства предоставляется под 14,5% годовых в грейс-период (100 календарных дней), по окончании грейс-периода – 15% годовых (14,5% годовых при подаче заявки на кредит через каналы ДБО). При этом в период с 01.11.2022 по 08.02.2023 (включительно) действует специальное предложение по установлению процентной ставки в грейс-период в размере 0,1% годовых.

Кредит «Партнер Оптимальный» сроком до 3 лет выдается под 15% годовых (СР НБ + 3 п.п.) с отсрочкой погашения основного долга на 12 месяцев.

Кредит на приобретение автомобилей Geely теперь можно оформить со ставкой в грейс-периоде (18/24/36/ месяцев), равной СР НБ -7 п.п. или 5% годовых. По окончании грейс-периода – СР НБ + 3 п.п. или 15% годовых.

Кредит на строительство (реконструкцию) индивидуальных жилых домов с использованием материалов, изделий и конструкций производства Республики Беларусь можно оформить со ставкой 15% годовых.

Кредит «Стройдом» с применением отечественных материалов также будет дешевле – 15% годовых.

Изменения затронули и другие потребительские кредиты и кредиты на финансирование покупки и строительства недвижимости.

В частности, по потребительскому кредиту сроком до 5 лет ставка в грейс-период составляет 18,34% годовых, далее – 18,84% годовых (18,34% годовых при подаче заявки на кредит через каналы ДБО). А при заключении кредитного договора с 01.11.2022 по 10.01.2023 (включительно) процентная ставка в грейс-период (100 календарных дней) устанавливается в размере 17,34% годовых.

По кредиту на потребительские нужды «Время жить» для участников Клуба «Бархат» – ставка теперь составит 17,64% годовых в 1-й год пользования кредитом и 18,14% годовых во 2-й и 3-й годы.

По кредиту сроком до 3 лет с возобновляемой кредитной линией в течение 12 месяцев ставка составит 18,14% годовых, а при подаче через каналы ДБО – 17,64% годовых.

По кредиту на обучение в учреждениях высшего и среднего специального образования ставка также составит 17,64% годовых.

А по овердрафтному кредиту со сроком предоставления 2 года и сроком погашения 12 месяцев – 18,14% годовых.

Кредиты на финансирование недвижимости теперь выдаются на следующих условиях:

на строительство (реконструкцию), приобретение жилых помещений со ставкой 18,84% годовых;

на приобретение жилых помещений в рамках программы «Ипотека Экспресс» со ставкой 18,84% годовых;

на строительство (приобретение) домокомплекта, строительство дома для сезонного и временного проживания (дачи, садового домика) «Стройдом» со ставкой 18,84% годовых;

в рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с застройщиками негосударственной формы собственности в первый год ставка составит от 10,84% годовых, с 13-го месяца —18,84% годовых;

в рамках партнерской программы «Ипотека с нами» с госзастройщиками в первый год ставка составит от 9,34% годовых, с 13-го месяца —18,34% годовых;

по кредиту на строительство жилья для граждан, заключивших договоры с госзастройщиками, ставка составит 18,34% годовых;

по кредитному продукту «Время строить» ставка составит 18,34% годовых.

При этом для докредитования граждан, заключивших кредитные договоры на строительство, реконструкцию, приобретение жилья с господдержкой, ставка по кредиту составит 16% годовых.