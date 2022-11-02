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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ЗАО «ЦЕПТЕР БАНК» НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ
11:54 03.11.2022
С 1 ноября 2022 года в должность председателя правления ЗАО «Цептер Банк» вступил Олег Корчагин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, новый руководитель ЗАО «Цептер Банк» — экономист и юрист по образованию. Весь свой профессиональный путь посвятил работе в банковской сфере.
Занимал должность директора департамента залога и проблемных активов в ОАО «Банк БелВЭБ», начальника управления финансового менеджмента в ОАО «БПС Банк», директора департамента внутреннего аудита в ОАО АСБ «Беларусбанк».
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