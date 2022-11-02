БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ПОВЫШАЕТ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ

10:41 03.11.2022 ЗАО «Альфа-Банк» с 3 ноября 2022 года повышает процентные ставки по трем безотзывным вкладам в белорусских рублях. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 5 месяцев ставка повышена до- 10% годовых, 7 месяцев – 10,5%. По «Альфа-Вкладу» со сроком возврата 100 дней ставка увеличена до 7% годовых, по «Альфа-Гранду» со сроком возврата 8 месяцев – до 10% годовых.