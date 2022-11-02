Национальный банк Беларуси с 3 ноября 2022 года выпускает в обращение золотую слитковую (инвестиционную) монету "Славянка" 2022 года выпуска номиналом 50 рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе регулятора, масса монеты составляет 7,78 г, диаметр - 21,87 мм, проба сплава - 999,9, тираж - 5000 штук.

Монета имеет форму круга, с лицевой и оборотной сторон – кант, выступающий по окружности. Боковая поверхность монеты с насечкой.

Аверс: в центре – рельефное изображение Государственного герба Республики Беларусь, вверху по кругу надпись: РЭСПУБЛІКА БЕЛАРУСЬ, внизу – год чеканки и номинал 50 РУБЛЁЎ, слева – проба сплава, справа – масса монеты.

Реверс: в центре – рельефное изображение портрета молодой славянки с маленьким ребенком на руках, по бокам – две райские птички, дополняющие духовную составляющую композиции; вверху по кругу надпись: СЛАВЯНКА.

Монета отчеканена на РГП "Казахстанский монетный двор Национального Банка Республики Казахстан" качеством "анциркулейтед".

Выпущенная в обращение монета является законным платежным средством Республики Беларусь и обязательна к приему по нарицательной стоимости при всех видах платежей без всяких ограничений.